〔亚洲新股〕马来西亚Felda招股规模位居全球第二,上市首日料跳涨

* 招股价格接近指导区间上端

* 机构投资者超额认购倍数达30倍

* 马来西亚股市表现优于MSCI明晟亚太地区(除日本)指数

* Felda计划利用IPO募集资金购买更多种植园

* 移栽成本为利润风险的关键

路透吉隆坡6月28日电---马来西亚棕榈油公司Felda Global(FGVH.KL)将于周四首日挂牌交易,预计股价将大幅上扬,突显出市场对这宗全球第二大首次公开上市(IPO)交易期待已久.

分析师预期上市首日的股价涨幅至少有10%,尽管Felda Global第一季获利锐减36%至2.232亿马币(林吉特),说明这家在全球位居第三的棕榈油公司可能辜负投资者的期望.

Felda本次IPO筹资31亿美元,规模为今年亚洲最大.全球IPO市场形势黯淡,之前Facebook的IPO首日上市颇为狼狈.