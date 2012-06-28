〔亚洲新股〕马来西亚Felda招股规模位居全球第二,上市首日料跳涨

券商观点：中国1月资本外流显着放缓，人民币兑美元汇率双向波动加大--招商
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
* 招股价格接近指导区间上端
* 机构投资者超额认购倍数达30倍
* 马来西亚股市表现优于MSCI明晟亚太地区(除日本)指数
* Felda计划利用IPO募集资金购买更多种植园
* 移栽成本为利润风险的关键
路透吉隆坡6月28日电---马来西亚棕榈油公司Felda Global(FGVH.KL)将于周四首日挂牌交易,预计股价将大幅上扬,突显出市场对这宗全球第二大首次公开上市(IPO)交易期待已久.
分析师预期上市首日的股价涨幅至少有10%,尽管Felda Global第一季获利锐减36%至2.232亿马币(林吉特),说明这家在全球位居第三的棕榈油公司可能辜负投资者的期望.
Felda本次IPO筹资31亿美元,规模为今年亚洲最大.全球IPO市场形势黯淡,之前Facebook的IPO首日上市颇为狼狈.
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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