多国外长将在日内瓦讨论叙利亚问题

(本文由路透中文网编译)

路透日内瓦6月27日电---全球大国和中东国家的外长们周六将在日内瓦举行会谈，寻求结束叙利亚冲突和完成政治变革的方法。

联合国-阿盟特使安南周三呼吁召开此次会议，恰逢叙利亚局势更加恶化，反对派攻击了大马士革的一个支持政府的电视台，大马士革郊区也发生战斗。

安南称，他邀请了联合国安理会五个常任理事国、欧盟、土耳其、伊拉克、科威特和卡塔尔的外长。

安南没有在声明中提到叙利亚在中东的主要盟友伊朗。

安南称，为期一天的会谈目的是寻求完全贯彻其六点和平计划和安理会决议的措施，包括立即终止所有暴力。

“叙利亚行动组织需要在由叙利亚人民主导的政治变革的指导方针和原则上达成共识，变革要满足叙利亚人民的正当愿望，并就实现这些目标的具体行动达成一致，”安南说道。（完）