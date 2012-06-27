《美债周四展望》价格变动不大,陷于窄幅区间交投

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 对欧盟峰会的忧虑支持对公债的避险买盘

* 五年期公债标售需求冷淡

* 美国5月耐久财订单上升

路透纽约6月27日电---美国公债价格周三在狭窄区间交投,价格变动不大,因五年期公债标售需求疲弱,被对欧债危机最终后果的担忧所带动的避险买盘所抵销.

投资人对周四开始的欧盟峰会将制定欧债问题快速解决方案没有很大的信心.

尽管市场有避险兴致,但350亿美元五年期公债标售需求疲弱,投标倍数为2011年6月来最低.

公债价格在标售后下滑,之后收复失地.

"五年期公债标售的各项统计均疲弱,因本周稍后的欧盟峰会前,投资人似乎不愿轻举妄动,"野村证券国际的美国利率策略部主管George Goncalves说.

财政部周二标售了350亿美元两年期公债,周四将标售290亿美元七年期公债.

指标10年期公债US10YT=RR价格小升1/32,收益率报1.63%,和周二尾盘变动不大.1.63%接近6月初以来大部份交易时间的交投区间的中点.

"区间正在缩窄.主要问题仍然没有解决,未来数月仍将持续,"CRT Capital公债策略主管David Ader表示.

投资者表示,欧洲仍然是一个主要担忧,欧洲问题预示着未来一段时间利率仍将处于低位.

欧盟将在周四开始为期两日的会议,不过市场对会议出台具有建设性举措的期望不大,因为之前德国总理梅克尔对共同承担债务或欧元区共同债券表示强烈反对,而法国、意大利和西班牙等国则支持该策略.

周三,梅克尔对德国下议院表示,德国的财力是有限的,并称债务危机没有简单或快速的解决办法.

"欧洲仍是不容忽视的问题,"Wilmington Trust Investment Advisors的Wilmington Broad债券基金的投资组合经理Wilmer Stith表示.相应地,周三西班牙和意大利公债收益率持稳,帮助美国公债收益率几无变动.

Ader称,公债价格已经反映出美国经济数据的疲软,因此"横盘区间交投"会持续,但有可能受到“美国联邦储备理事会(Fed,美联储)官员讲话、最高法院的裁决、欧盟峰会和月末等因素的影响.

数据显示,美国5月耐久财(耐用品)订单反弹幅度大于预期,但对市场影响不大.[ID:nSB1635888]

分析师称,全球增长放缓暗示,(5月耐久财订单数据反映出的)这种势头可能不会持续.

"欧洲、美国经济放缓和"财政悬崖"暗示,低利率环境将会持续相当一段时间,"Stith表示.(完)

--编译 利棣儿/李春喜;审校 李军

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