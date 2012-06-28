西方担忧中国与巴基斯坦核项目合作--消息

(本文由路透中文网编译)

路透维也纳6月27日电---两名外交消息人士周三称，在上周的闭门会议上，西方国家向中国施压，对中国计划扩建巴基斯坦一座核电厂表示担忧，要求中方提供更多信息，但遭到断然拒绝。

鉴于巴基斯坦有传播核武技术的历史，美国、印度等国家对中巴核合作感到不安，并担心此举或违反国际核不扩散规定。

一名官员在谈及6月21-22日在西雅图召开的核供应国集团（NSG）年度会议时称：“许多国家提出问题并表示担忧。”

但上述官员及另一名消息人士称，没有迹象表明，中国将重新考虑在巴基斯坦旁遮普地区杰什马（Chashma）核电站新建两座核电站一事上的立场。去年，核供应国集团在荷兰诺德韦克开会时也谈及此事，当时中国政府的立场也是如此。

由于美巴关系进展不顺，巴基斯坦试图增进与中国的关系，中方对此表示欢迎。

消息人士称，为期两天的西雅图会议还讨论了印度加入核供应国集团的可能性。核供应国集团希望保证核出口不会用于军事目的。

美国国家核安全局发表的声明证实，确实讨论了印度加入核供应国集团事宜，但并未提及中巴核合作。（完）