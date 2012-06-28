西方担忧中国与巴基斯坦核项目合作--消息

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
(本文由路透中文网编译)
路透维也纳6月27日电---两名外交消息人士周三称，在上周的闭门会议上，西方国家向中国施压，对中国计划扩建巴基斯坦一座核电厂表示担忧，要求中方提供更多信息，但遭到断然拒绝。
鉴于巴基斯坦有传播核武技术的历史，美国、印度等国家对中巴核合作感到不安，并担心此举或违反国际核不扩散规定。
一名官员在谈及6月21-22日在西雅图召开的核供应国集团（NSG）年度会议时称：“许多国家提出问题并表示担忧。”
但上述官员及另一名消息人士称，没有迹象表明，中国将重新考虑在巴基斯坦旁遮普地区杰什马（Chashma）核电站新建两座核电站一事上的立场。去年，核供应国集团在荷兰诺德韦克开会时也谈及此事，当时中国政府的立场也是如此。
由于美巴关系进展不顺，巴基斯坦试图增进与中国的关系，中方对此表示欢迎。
消息人士称，为期两天的西雅图会议还讨论了印度加入核供应国集团的可能性。核供应国集团希望保证核出口不会用于军事目的。
美国国家核安全局发表的声明证实，确实讨论了印度加入核供应国集团事宜，但并未提及中巴核合作。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。