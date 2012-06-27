〔EIA库存周报〕美国原油库存略微下降,成品油库存有升有降

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

06/22/12 较上周 较上年 06/22/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 385.7 0.5 25.4 387.2 -0.1 27.7

馏分油 119.8 -1.0 -22.5 118.9 -2.3 -23.4

汽油 205.3 0.4 -6.6 204.8 2.1 -8.4

取暖油 26.5 -0.3 -6.8 25.5 -0.4 -8.0

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 -0.1

煤油型航空燃料 38.9 -0.6 -4.7 38.6 -0.6 -5.3

原油日加工量 15.4 0.1 0.7 15.6 0.0 0.4

炼厂产能利用率(%)91.9 0.8 5.4 92.6 0.7 +4.5

油品供应

(四周移动平均) -----------------18.8 0.2 -0.1

路透6月27日电---美国政府周三公布的数据显示,上周美国原油库存小幅下滑,因原油进口减少,且炼厂产能利用率上升.同时,汽油库存增加而馏分油库存下降.

美国能源资料协会(EIA)公布,截至6月22日当周,不计战略石油储备的国内原油库存较前一周减少13.3万桶,至3.8717亿桶.路透调查的分析师此前预测为减少50万桶.

原油库存下降,是因为原油日均进口量减少32.7万桶,至908万桶,亦因炼厂产能利用率上升0.7个百分点,至92.6%创下2007年7月来最高水平.分析师原本预期产能利用率升0.1个百分点.

国内成品油需求四周均值较上年同期下滑0.9%.汽油需求同比降幅更甚,达4.8%.

1533GMT时,美国8月原油期货CLc1回吐稍早涨幅,涨0.77美元,至每桶80.13美元.

美国石油期货交割地--库欣基地的原油库存减少33.9万桶,至4,742万桶.

在Seaway油管上月改变运输方向,将库欣原油运往休斯敦地区后,墨西哥湾沿岸地区有更多原油流入,上周库存增加320万桶,达到37个月高位.

"库欣库存减少,进口下降,炼厂产能利用率上升,综合起来压低了(整体)原油库存."Price Futures Group分析师Phil Flynn指出.

上周美国汽油库存增加208万桶,至2.0482亿桶,超过分析师预估的增加80万桶.

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少228万桶,至1.1885亿桶,分析师预期则为增加120万桶.(完)