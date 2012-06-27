《汇市简讯》美元/韩元料走低,关注股市走势

2335GMT * 美元/韩元今日有望跌向1153,因投资者风险意愿好转 * 日内波动区间料为1153-1157,韩股或跟随美股升势 * 韩元无本金交割远期外汇(NDF)隔夜交易区间为1158-1159.5,最新报价为1157.5-1158.5.(完) --编译 石冠兰;审校 徐文焰