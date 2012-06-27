版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 07:58 BJT

〔国际油市〕美国原油期货续涨,因美国数据正面且挪威产出降幅超预期

路透新加坡6月28日电---美国原油期货周四连续第三日上涨,美国出炉的经济数据正面,而且挪威石油产出降幅超出预期,抵消了对欧盟峰会不太可能祭出切实举措来解决该地区债务危机的担忧.

2335 GMT,美国8月原油期货合约CLc1上涨0.2美元,报每桶80.41美元,上日结算价报80.21美元,为一周来最高位.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐