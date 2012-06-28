《中国报摘》--中国证券报6月28日

* 头版头条:

--权威人士透露,多部门正加紧拟定针对企业年金和商业养老保险的税收优惠政策,可能采取税收递延型方案,争取在年内出台.具体试点城市尚在研究中,在上海落地可能性最大.

* 其他:

--记者获悉,本次《住房公积金管理条例》修订有望在明年6月前完成,主要目标之一是调整住房公积金用途和功能,其中涉及调整投资渠道.专家认为,考虑到住房公积金的庞大规模和流动性需要,债市很可能成为其主要投向.

--国务院日前批转《社会保障"十二五"规划纲要》提出实行有利于促进就业的社会保障政策,建立社会保障待遇水平与缴费情况相挂钩的参保缴费激励约束机制.

--人社部公布数据显示,2011年末,全国城镇职工基本养老保险、城镇基本医疗保险、工伤、失业和生育五项社会保险基金资产总额30,175亿元人民币.

--中国人寿(601628.SS)(2628.HK)公告称,公司与国寿投资控股有限公司签订房地产转让框架协议.据此,中国人寿计划购置国寿投资公司房地产1,198项,预计交易总额不超过17亿元.

--继H股周三停牌之后,中国市占率第二大啤酒生产商--青岛啤酒(600600.SS)(0168.HK)周四公布其A股亦停牌,称以等待公布股价敏感资料公告.

--海运煤炭网最新数据显示,环渤海地区港口发热量5,500大卡市场动力煤综合平均价格报收702元/吨,创该指数发布以来的最低水平.比前一报告周期下降了27元/吨,这是该指数连续第八周下降.(完)

--整理 刘昕; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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