〔巴西经济〕巴西推出刺激新举措,将增加政府采购并降低补贴贷款利率

路透巴西利亚6月27日电---巴西周三出台新一轮刺激举措,准备增加政府采购并降低公司补贴贷款利率,以重振疲弱的经济.

新举措包括将今年政府采购增加66亿雷亚尔(32亿美元),是为使得巴西免受全球经济放缓及欧债危机影响措施的组成部分.

"巴西将采取所有必要举措来保护我国的生产和就业,"巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)称."我们有资源找到保持成长的道路."

罗塞夫政府近几个月已推出多种刺激举措并进行了针对性减税措施,旨在重振巴西经济.巴西经济第一季较前季微幅增长0.2%,正在努力恢复稳定.

迄今为止采取的所有举措突出表明,罗塞夫偏好以国家为主导的经济成长.正是通过以税收优惠刺激关键行业,以及增加国家控股银行的放贷,政府在巴西经济增长中起到重要作用,巴西也在去年超越英国,成为全球第六大经济体.

周三宣布的举措除了提高政府各项采购外,还计划将国家发展银行BNDES对企业的长期贷款利率从6%降至5.5%.

BNDES去年发放贷款规模几乎是世界银行的两倍,成为巴西各类规模企业主要的信贷来源,在经济事务中具有举足轻重的作用.BNDES能够以低于市场的利率水准放贷,得益于巴西财政部提供的无风险融资.

巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)表示,本次调降TJLP长期贷款利率释出讯号,表明巴西总体利率将保持调降趋势.巴西指标Selic贷款利率目前处在8.5%的纪录低点,预计未来几个月随着通胀的减轻还将继续下调.

包括计划部长,财政部长以及央行总裁在内的国家货币政策理事会有可能在周四会议上决定调降TJLP利率.

增加采购的举措还将鼓励优先购买国内产品,放宽政府支出中国内产品采购相对于进口产品的比率限制.(完)