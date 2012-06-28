《汇市简讯》美元/马币日内应会陷于3.18-3.19区间

香港个股：GIC减持中广核电力逾6,100万港元股份，H股比例降至4.8%

路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。