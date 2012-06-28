〔中国金融〕养老金税收优惠政策或年内出台,递延型方案利好资本市场--报载

路透上海6月28日电---中国证券报周四援引权威人士称,多部门正加紧拟定针对企业年金和商业养老保险的税收优惠政策,可能采取税收递延型方案,争取在年内出台.具体试点城市尚在研究中,在上海落地可能性最大.

业内人士表示,如方案实施,考虑到延续时间较长,投保人可到退休领取养老金时再缴税.投保人税负将显着减轻,会激励公众更多参与企业年金和购买商业养老保险.此举将极大充实养老保障体系,缓解基本养老保险未来面临的支付压力.

此外,养老保障体系完善将与资本市场形成良性互动,无论企业年金还是商业养老保险所带来的资金目前都已在资本市场展开投资运营.做大养老金将带来更多可投资资金,对股市和债市形成长期利好.

业内人士透露,财政部、国税总局、保监会和人社部都在参与上述政策制定.保监会早已着手制定税收递延型商业养老保险产品标准,国税总局在加紧制定税收优惠具体方案.

所谓"税收递延",即对在特定个人账户缴纳补充养老金,在缴费、运营阶段不征税,在领取阶段按相关法规征税,可以鼓励个人加入养老金计划.(完)