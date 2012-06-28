〔中国金融〕广东将全力打造前海、南沙和横琴"新特区",加强粤港合作--新华

路透北京6月28日电---中国粤港地区将进一步加强合作.广东省表示,将全力打造广州南沙、深圳前海和珠海横琴三个金融创新和开放平台.对香港而言,这意味着新的业务机遇,并将提升其做为中国金融对外开放窗口的地位.

新华网周三援引近日召开的广东金融工作会议称,将把香港国际金融优势和广东经济腹地优势紧密结合,共同建设最具国际竞争力的金融创新区域.

金融工作会议提出,要把握粤港澳合作的政策优势,善于利用香港国际金融中心的溢出效应,不仅要深化机构互设、市场融合、后台服务等"硬件"合作,更要着力推动人才交流、理念交流、机制移植等"软件"合作.

在香港回归15周年之际,中国中央政府再度送出政策措施"大礼包",其中就包括粤港合作.具体而言则有允许香港金融机构依据相关管理办法在粤设立消费金融公司,进一步推动香港与深圳之间的相互投资和金融合作等等.[ID:nSB1634806]

而借助香港国际金融中心的平台,广东已在跨境人民币结算试点中占得先机.人民银行广州分行的统计数据显示,截至4月底,广东累计办理跨境人民币结算业务超过1万亿元,位居全国之首,其中通过香港进行的结算量在八成左右.

根据国务院批复的"前海深港现代服务业合作区总体发展规划",前海将发展金融业、现代物流业、信息服务业、科技服务和其他专业服务,金融改革创新项目也将在前海试行.

深圳近期亦出台措施推进金融改革,内容包括加快推进前海股权交易所建设,以及深港跨境人民币贷款业务试点.[ID:nSB1486832] (完)