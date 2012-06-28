《中国报摘》--金融时报6月28日

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行近日举行开业仪式,该行成为首个在台湾设立经营性分支机构的大陆商业银行.

--世界银行集团旗下的国际金融公司(IFC)向中国的联合水务公司提供1,600万美元的贷款,以改善中国欠发达地区的自来水供应.(完)