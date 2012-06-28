《中国报摘》--金融时报6月28日

投行观点：法国巴黎银行将巴西淡水河谷目标价从6.3美元上调至8.4美元
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
* 头版头条:
--中国财政部部长谢旭人在作2011年中央决算报告时指出,中国将着力加强地方政府性债务管理,严格控制地方政府新增债务,积极防范财政风险.2011年中国将全面取消预算外资金,将所有政府性收入纳入预算管理.
* 其他:
--中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行近日举行开业仪式,该行成为首个在台湾设立经营性分支机构的大陆商业银行.
--世界银行集团旗下的国际金融公司(IFC)向中国的联合水务公司提供1,600万美元的贷款,以改善中国欠发达地区的自来水供应.(完)
--整理 黄运涛; 审校 乔艳红
(路透中文新闻部:+86-10-6627 1237;传真:+86-10-66013858;yuntao.huang@thomsonreuters.com;
Reuters Messaging: yuntao.huang@thomsonreuters.com)
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。