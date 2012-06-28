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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 08:13 BJT

《中国报摘》--金融时报6月28日

* 头版头条:

--中国财政部部长谢旭人在作2011年中央决算报告时指出,中国将着力加强地方政府性债务管理,严格控制地方政府新增债务,积极防范财政风险.2011年中国将全面取消预算外资金,将所有政府性收入纳入预算管理.

* 其他:

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行近日举行开业仪式,该行成为首个在台湾设立经营性分支机构的大陆商业银行.

--世界银行集团旗下的国际金融公司(IFC)向中国的联合水务公司提供1,600万美元的贷款,以改善中国欠发达地区的自来水供应.(完)

--整理 黄运涛; 审校 乔艳红

(路透中文新闻部:+86-10-6627 1237;传真:+86-10-66013858;yuntao.huang@thomsonreuters.com;

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