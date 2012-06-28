〔韩国经济〕韩国贸易协会大幅削减2012年进出口预期,贸易顺差料缩窄

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透首尔6月28日电---颇具影响力的本地行业组织--韩国贸易协会(KITA)周四表示,韩国今年出口增幅可能还不到此前预估的三分之一,因欧元区债务危机抑制了全球需求.
韩国贸易协会在声明中表示,韩国今年出口额将增长2.4%至5,685亿美元,去年增幅达19%.
该协会在去年12月曾预计韩国今年将达到6,005亿美元,增幅为8.2%.其研究结果经常对该国政府预期有很大影响.
该协会表示,欧元区债务危机严重影响欧盟市场对韩国产品的需求,且中国市场的需求也逐渐减缓.中国和欧州是韩国出口产品的两个最大市场.
该协会称,韩国今年进口料增长4.1%至5,57亿美元,低于之前预期的上升7.8%至5,655亿美元.
因此,韩国今年贸易顺差预计将从去年的308亿美元收窄至228亿.此前预期今年顺差为350亿美元.
外界也普遍预期韩国政府在周日公布其最新预估时,将把出口增长目标从之前的7%下调.(完)
--编译 徐安琪;审校 徐文焰
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
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