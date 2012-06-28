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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 08:28 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月28日

**上海证券报**

--中国工信部日前发布相关意见,鼓励民间资本进入电信业八大重点领域.截至目前,民间资本进入金融、保险、电力、电信等领域的超过20余项细则已经相继出台.

--记者获悉,《珠三角金融改革创新综合试验区总体方案》于日前获批.其政策力度超过温州,涉及城市金融改革创新综合试验、农村金融改革创新综合试验、城乡统筹发展金融改革创新综合试验等方面.

--上海近日已有部分区县房地产交易中心开始执行"非上海户籍居住一年以上未婚者,买房不予过户"的政策.据记者了解,上海市房管部门对此并未下发过统一文件,各区交易中心目前执行力度亦松紧不一.

**人民日报**

--记者从国家能源局获悉,中国已在页岩气开发实验区钻井62口,其中24口井获得工业气流.按照规划目标,到2015年全国页岩气产量将达到65亿立方米.

**第一财经日报**

--中国金融期货交易所公告,自6月29日结算时起,沪深300股指期货所有合约的交易保证金标准统一调整为12%.而以前期指的交易所保证金标准为当月、下月合约收取合约总价值的15%,两个季月合约收取合约总价值的18%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/黄运涛; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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