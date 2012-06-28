《中国报摘》--其他报纸重要消息6月28日

--上海近日已有部分区县房地产交易中心开始执行"非上海户籍居住一年以上未婚者,买房不予过户"的政策.据记者了解,上海市房管部门对此并未下发过统一文件,各区交易中心目前执行力度亦松紧不一.

--记者从国家能源局获悉,中国已在页岩气开发实验区钻井62口,其中24口井获得工业气流.按照规划目标,到2015年全国页岩气产量将达到65亿立方米.

--中国金融期货交易所公告,自6月29日结算时起,沪深300股指期货所有合约的交易保证金标准统一调整为12%.而以前期指的交易所保证金标准为当月、下月合约收取合约总价值的15%,两个季月合约收取合约总价值的18%.(完)