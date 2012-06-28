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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 08:24 BJT

〔韩国股市〕盘初小涨并有望结束五日连跌,因美国经济数据鼓舞人心

路透首尔6月28日电---韩国股市周四盘初小涨,有望在美国鼓舞人心的经济数据带动下结束为期五日的连跌之势,不过涨幅可能受限,因为投资者在关键的欧盟峰会前持谨慎态度.

船运类股盘初涨幅居前,韩进海运(Hanjin Shipping)(000700.KS)和STX Pan Ocean(028670.KS)分别上涨1.7%和1%.

0002GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11涨0.27%至1,822.54点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 田建华

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