〔韩国股市〕盘初小涨并有望结束五日连跌,因美国经济数据鼓舞人心

投行观点：法国巴黎银行将巴西淡水河谷目标价从6.3美元上调至8.4美元
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路透首尔6月28日电---韩国股市周四盘初小涨,有望在美国鼓舞人心的经济数据带动下结束为期五日的连跌之势,不过涨幅可能受限,因为投资者在关键的欧盟峰会前持谨慎态度.
船运类股盘初涨幅居前,韩进海运(Hanjin Shipping)(000700.KS)和STX Pan Ocean(028670.KS)分别上涨1.7%和1%.
0002GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11涨0.27%至1,822.54点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
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东南亚股市[.SOCN]
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。