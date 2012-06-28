〔香港金融〕国开行香港分行完成三笔存款证交易,筹资11.4亿港元--IFR

路透6月28日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国国家开发银行[CHDB.UL]香港分行刚完成三笔存款证交易，筹资总计11.4亿港元（1.46亿美元）。

规模最大的一笔是5亿港元二年期浮动利率存款证，利率较香港银行同业拆息港元利率(Hiobr)加码102个基点，由交通银行(3328.HK)(601328.SS)牵头。

以及4.9亿港元一年期存款证，利率1.18%，由汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)牵头。

另外一笔是1.5亿港元二年期存款证，利率1.57%，由花旗(C.N)安排。

第一笔交易将于7月4日结算，后两笔将于6月29日和6月28日结算。(完)

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