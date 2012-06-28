〔中国证券〕住房公积金条例有望明年完成修订,部分资金或入债市--报载

路透上海6月28日电---规模庞大的住房公积金有望成为债市生力军.中国证券报周四报导称,住房公积金投资渠道放开可能伴随着管理条例的修订而推进,修订主要目标之一是调整公积金用途和功能,其中涉及调整投资渠道.管理条例修订有望在明年6月前完成.

专家表示,考虑到其庞大规模和流动性需要,债市很可能成为主要投向.在当前超过2万亿元人民币的住房公积金余额中,固定部分有四、五千亿元,这将成为投资主力.

为防范投资风险,专家建议,住房公积金投资债券范围可从国债、政府债券和其他具有良好流动性的信用等级在投资级以上的金融债等有价证券开始,然后逐步扩大范围.

证监会办公厅副巡视员江向阳近日表示,证监会支持推动社保基金、保险机构通过资本市场实现投资运营和保值增值.证监会与住建部共同研究住房公积金的管理和投资运营取得实质性进展.[ID:nSB1634476]

当前住房公积金投资渠道比较狭窄.按照修订前的条例规定,住房公积金管理中心在保证住房公积金提取和贷款的前提下,经住房公积金管理委员会批准,可以购买国债.

2010年起,住建部在28个城市启动试点,利用住房公积金贷款支持保障性住房建设,申请贷款额度共约493亿元.由于保障房投资回报周期较长,这种方式能否兼顾住房公积金的流动性,并保证其收益,尚存争议.

住建部数据显示,截至去年底,全国住房公积金余额总计为2.1万亿元.但住房公积金使用率不高.2008年末,住房公积金使用率(即个人提取总额、个人贷款余额与购买国债余额之和占缴存总额的比例)为72.81%.住房公积金运用率(个人贷款余额与购买国债余额之和占缴存余额的比例)为53.54%.(完)