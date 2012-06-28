《汇市简讯》美元/韩元触及低位1153.5,受累于投机性卖盘及风险偏好改善

0023GMT * 美元/韩元触及低位1153.5,因在1155下方有投机性卖盘 * 风险偏好改善,股市上涨,韩国经常帐盈余增长,触发了对美元/韩元的卖盘 * 5月经季节调整经常帐盈余增至六个月高位 * 美元/韩元最新报1153.7-1154.20,盘中交投于1153.4-1155.6.(完) --编译 兰秀娟;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=