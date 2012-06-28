〔中国企业〕神华集团300亿元贷款案利率为基准利率的90%,年限五年--IFR

路透6月28日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国国有煤炭生产商神华集团的300亿元人民币（47亿美元）银团贷款利率为中国人民银行基准利率的90%。

消息人士称，此笔贷款的年限为五年。

中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)和工商银行(1398.HK)(601398.SS)为牵头行，贷款将用于支持神华集团对国家电网旗下国网能源开发的收购案。

参贷银行正在争取信贷批准，预计最早可在本周提交参贷承诺书。

神华希望能在7月中获得放贷。但此案条款仍可能发生变动。

中国国家电网公司[STGRD.UL]与神华此前已达成初步意向,拟将旗下从事煤电业务的国网能源开发公司100%股权转让给神华集团.

神华集团是按销量计全球最大煤炭生产商--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)的母公司.(完)

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