《汇市简讯》美元/菲律宾披索料跌向42.00左右

投行观点：JEFFERIES将SHIRE目标价从248美元下调至239美元，评级为买进
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* 美元/菲律宾披索可能重新测试年内低点42.06(上次触及是在6月20日)
* 预计初步测试不会成功,受获利了结影响.在42.00有强力支撑
* 披索NDF隔夜交投于42.34-42.42,纽约收报42.32-42.37
--编译 张涛;审校 孙茉莉
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