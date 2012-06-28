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市场报道 | 2012年 6月 28日 星期四 08:43 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索料跌向42.00左右

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* 美元/菲律宾披索可能重新测试年内低点42.06(上次触及是在6月20日)

* 预计初步测试不会成功,受获利了结影响.在42.00有强力支撑

* 披索NDF隔夜交投于42.34-42.42,纽约收报42.32-42.37

--编译 张涛;审校 孙茉莉

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