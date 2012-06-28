《汇市简讯》人民币/美元中间价或下降

0038GMT * 中国人民银行人民币中间价可能下降,昨日中间价为6.3173,之前海外市场上美元走软 * 月末源自企业及石油的买盘可能令店头交易(OTC)市场的跌势暂歇 * 1年期无本金交割远期外汇(NDF)纽约市场收报6.4150-6.4200,隔夜市场交投于6.4140-6.4170.(完) --编译 兰秀娟;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=