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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 09:01 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比低开,但下档受限

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* 美元/印度卢比低开于56.80附近,因NDF走低且欧元反弹.昨日收报57.16

* 但月底企业美元需求,银行间市场交投,以及印度卢比的不利因素将限制美元跌幅

* 日内可能在56.70-57.20区间波动

* 印度卢比NDF隔夜交投于57.18-57.54,收报57.21-57.26

--编译 郑茵;审校 张涛

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