〔全球贵金属〕6月27日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均保持不变

投行观点：法国巴黎银行将巴西淡水河谷目标价从6.3美元上调至8.4美元
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路透6月28日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)黄金及全球最大白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银周三的持仓量均较周二保持不变.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 41,205,335.2 6月27日 41,205,335.2 6月26日 0.0 0.00%
iShares 317,512,767.5 6月27日 317,512,767.5 6月26日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 石冠兰; 审校 张荻
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