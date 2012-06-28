版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 09:09 BJT

《汇市简讯》美元/坡元接近跌破1.2750,受投机客及短线资金打压

0047GMT

* 美元/坡元承压跌向1.2750,受银行间市场投机交易以及短线资金抛售打压

* 欧元受基金买盘推高,澳元在1.0110上方的停止单,亦拖累美元/坡元

* 最新报价为1.2752-1.2755,交投区间为1.2753-1.2770

--编译 郑茵;审校 张涛

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐