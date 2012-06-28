《中国重要政经日程》--6月28日

投行观点：法国巴黎银行将巴西淡水河谷目标价从6.3美元上调至8.4美元
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=============================今日重要政经日程==========================
6/28(四)
*--9:30 审计署财政审计司官员接受中国政府网专访,解读2012年审计工作报告
--9:00 社科院《2011全球城市竞争力报告》发布会
--首届广州金交会中小企业融资论坛在广州举行.
--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.
--北京北交所发起成立"中国PE二级市场发展联盟".
=============================近日重要政经日程==========================
6/29(五)
*--9:00 国务院关于保障饮用水安全工作情况报告专题询问
6/30(六)
--中国反垄断法实施细则研讨会在北京召开.
7/4(三)
--2012中国创投融资发展高层论坛在北京举行.
7/6(五)
--2012年中国企业家论坛夏季高峰会在武汉举行,至8日.
7/10(二)
--第三届中国小额信贷创新论坛在沈阳举行,至11日.
7/19(四)
--2012中国CFO年会在上海举行,至20日.
8/20(一)
--2012首届中国品牌领袖峰会在北京召开.
8/26(日)
--第十五届成长中国高峰年会在北京举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 李然
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。