每日管理建议：是否接受这份工作？

(本文由路透中文网编译)

路透波士顿6月27日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。

即使在经济不景气时，决定是否接受一份聘书，这个选择并不容易。在你下决定前，请仔细判断一下情况：

1. 提前表明预期。参加面试时，明确表达你对这份工作的期望。这样，聘书中更可能包含你最希望得到的东西。

2. 做好功课。尽可能地全面了解就职机构、其前景、公司文化和新同事。

3. 仔细考虑其他可能。可能你收到第一份聘书时，其他几家公司仍在斟酌中。现实考虑接下来的可能性。

——摘自盖洛（Amy Gallo）的《是否接受这份工作？》（Accept the Job Offer or Walk Away？）。查看全文并参与讨论，请点击here。（完）