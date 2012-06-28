《中国债券市场每日交易备忘》--6月28日

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国内蒙古太西煤集团8亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),中行主承 河南天冠企业集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 天生桥一级水电开发公司12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 山西路桥建设集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 重庆能源投资集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承 核电秦山联营公司6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),国开行主承 云南铜业集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),民生银行主承 石河子国资6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 众和股份(002070.SZ)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),民生银行主承 山东东明石化集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),建设银行及浦发银行主承 成都华西希望集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 南通四建集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承 华北制药(600812.SS)4.6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),交通银行主承 冀东发展集团11亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),浙商银行主承 中国船舶重工集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),建设银行及中金公司主承 深圳水务集团2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 天津津南城市建设投资公司15亿元七年期固息债1280182,票面利率6.95% 太仓市水处理公司2亿元三年期中票1282217,票面利率6.01% 安徽省旅游集团6亿元三年期中票1282218,票面利率6.05% 电信科学技术研究院1.5亿元三期中票1282220,票面利率4.29% 科伦药业(002422.SZ)16亿元五年期中票1282219,票面利率5.50% 山西国际电力集团5亿元五年期中票1282216,票面利率4.81% 国电电力(600795.SS)30亿元九个月期超短期融资券011219001,票面利率3.50% 国电集团50亿元九个月期超短期融资券011209002,票面利率3.55% 天津港集团30亿元一年期短融041258037,票面利率3.60% 江苏华建建设股份2亿元一年期短融041261025,票面利率4.60% 广田股份(002482.SZ)5亿元一年期短融041260031,票面利率4.90% 江苏沃得机电集团5亿元一年期短融041255014,票面利率6.50% 重庆钢铁集团矿业公司4亿元一年期短融041253032,票面利率6.31% 陕西交通建设集团20亿元一年期短融041256019,票面利率4.16% 四川恒鼎实业公司4亿元一年期短融041262023,票面利率4.90% 沈阳化工(000698.SZ)5亿元一年期短融041258038,票面利率4.16% 福耀玻璃(600660.SS)6亿元一年期短融041253034,票面利率3.89% 广西沿海铁路5亿元一年期短融041252021,票面利率4.16% ============================================================================== 三、缴款: 农业发展银行250亿元七年期固息金融债120411,票面利率3.87% 仪征市城建发展公司8亿元七年期固息债1280178,票面利率7.78% 广东高速公路公司15亿元15年期固息债1280188,票面利率5.36% 湖北西塞山发电公司2亿元一年期短融 云南铜业(000878.SZ)10亿元一年期短融 浙江日月首饰集团3.5亿元一年期短融 南通港口集团2.5亿元一年期短融 福建国航远洋运输集团1亿元一年期短融 中铁二十局集团5亿元一年期短融 宁波亚洲浆纸业9亿元一年期短融 陕西煤业化工集团25亿元一年期短融 科伦药业(002422.SZ)7亿元一年期短融 山西阳光焦化集团2亿元一年期短融 陕西延长石油集团30亿元一年期短融 中天建设集团6亿元一年期短融 中铁二局(600528.SS)5亿元一年期短融 张家口通泰控股集团30亿元五年期中票 泰州交通产业集团5亿元五年期中票 内蒙古地质矿产集团4亿元三年期中票 江苏汇鸿国际集团10亿元三年期中票 无锡新区经济发展集团5亿元五年期中票 上海南汇发展集团8亿元五年期中票 晨鸣纸业(000488.SZ)(1812.HK)11亿元五年期中票 安徽皖北煤电集团19亿元五年期中票 三一集团50亿元五年期中票 南京新型工业化投资集团6亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 国家开发银行100亿元五年期浮息金融债(三个月Shibor基准)070211到期兑付,基本利差0.48% 北京医药集团4亿元一年期短融1181300到期兑付,票面利率5.28% 昆明自来水集团15亿元一年期短融1181301到期兑付,票面利率5.46% 国开行250亿元15年期固息金融债060211付息,票面利率3.79% 建设银行(601939.SS)21.5亿元五年期优先级资产支持证券ABS 0831011付息,票面利率6.08% 中信银行(601998.SS)(0998.HK)20亿元五年期优先级ABS 0832011付息,票面利率4.90% 中化股份5亿美元五年期投资人选择权(3+2)浮息中票(六个月Libor基准)09821709付息,基本利差1.00% 进出口银行200亿元三年期固息金融债110310付息,票面利率4.24% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周四援引权威人士称,多部门正加紧拟定针对企业年金和商业养老保险的税收 优惠政策,可能采取税收递延型方案,争取在年内出台.具体试点城市尚在研究中,在上海落地可 能性最大.[ID:nSB1636864] --中证报记者获悉,《住房公积金管理条例》修订有望在明年6月前完成,主要目标之一是调 整住房公积金用途和功能,其中涉及调整投资渠道.专家认为,考虑到住房公积金的庞大规模和 流动性需要,债市很可能成为其主要投向. --国家统计局6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 冉莹/刘昕; 审校 边竞
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。