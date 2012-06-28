《中国债券市场每日交易备忘》--6月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国内蒙古太西煤集团8亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),中行主承 河南天冠企业集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 天生桥一级水电开发公司12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 山西路桥建设集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 重庆能源投资集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承 核电秦山联营公司6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),国开行主承 云南铜业集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),民生银行主承 石河子国资6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 众和股份( 002070.SZ )2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),民生银行主承 山东东明石化集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),建设银行及浦发银行主承 成都华西希望集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 南通四建集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承 华北制药( 600812.SS )4.6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),交通银行主承 冀东发展集团11亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),浙商银行主承 中国船舶重工集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),建设银行及中金公司主承 深圳水务集团2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 天津津南城市建设投资公司15亿元七年期固息债1280182,票面利率6.95% 太仓市水处理公司2亿元三年期中票1282217,票面利率6.01% 安徽省旅游集团6亿元三年期中票1282218,票面利率6.05% 电信科学技术研究院1.5亿元三期中票1282220,票面利率4.29% 科伦药业( 002422.SZ )16亿元五年期中票1282219,票面利率5.50% 山西国际电力集团5亿元五年期中票1282216,票面利率4.81% 国电电力( 600795.SS )30亿元九个月期超短期融资券011219001,票面利率3.50% 国电集团50亿元九个月期超短期融资券011209002,票面利率3.55% 天津港集团30亿元一年期短融041258037,票面利率3.60% 江苏华建建设股份2亿元一年期短融041261025,票面利率4.60% 广田股份( 002482.SZ )5亿元一年期短融041260031,票面利率4.90% 江苏沃得机电集团5亿元一年期短融041255014,票面利率6.50% 重庆钢铁集团矿业公司4亿元一年期短融041253032,票面利率6.31% 陕西交通建设集团20亿元一年期短融041256019,票面利率4.16% 四川恒鼎实业公司4亿元一年期短融041262023,票面利率4.90% 沈阳化工( 000698.SZ )5亿元一年期短融041258038,票面利率4.16% 福耀玻璃( 600660.SS )6亿元一年期短融041253034,票面利率3.89% 广西沿海铁路5亿元一年期短融041252021,票面利率4.16% ============================================================================== 三、缴款: 农业发展银行250亿元七年期固息金融债120411,票面利率3.87% 仪征市城建发展公司8亿元七年期固息债1280178,票面利率7.78% 广东高速公路公司15亿元15年期固息债1280188,票面利率5.36% 湖北西塞山发电公司2亿元一年期短融 云南铜业( 000878.SZ )10亿元一年期短融 浙江日月首饰集团3.5亿元一年期短融 南通港口集团2.5亿元一年期短融 福建国航远洋运输集团1亿元一年期短融 中铁二十局集团5亿元一年期短融 宁波亚洲浆纸业9亿元一年期短融 陕西煤业化工集团25亿元一年期短融 科伦药业( 002422.SZ )7亿元一年期短融 山西阳光焦化集团2亿元一年期短融 陕西延长石油集团30亿元一年期短融 中天建设集团6亿元一年期短融 中铁二局( 600528.SS )5亿元一年期短融 张家口通泰控股集团30亿元五年期中票 泰州交通产业集团5亿元五年期中票 内蒙古地质矿产集团4亿元三年期中票 江苏汇鸿国际集团10亿元三年期中票 无锡新区经济发展集团5亿元五年期中票 上海南汇发展集团8亿元五年期中票 晨鸣纸业( 000488.SZ )( 1812.HK )11亿元五年期中票 安徽皖北煤电集团19亿元五年期中票 三一集团50亿元五年期中票 南京新型工业化投资集团6亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 国家开发银行100亿元五年期浮息金融债(三个月Shibor基准)070211到期兑付,基本利差0.48% 北京医药集团4亿元一年期短融1181300到期兑付,票面利率5.28% 昆明自来水集团15亿元一年期短融1181301到期兑付,票面利率5.46% 国开行250亿元15年期固息金融债060211付息,票面利率3.79% 建设银行( 601939.SS )21.5亿元五年期优先级资产支持证券ABS 0831011付息,票面利率6.08% 中信银行( 601998.SS )( 0998.HK )20亿元五年期优先级ABS 0832011付息,票面利率4.90% 中化股份5亿美元五年期投资人选择权(3+2)浮息中票(六个月Libor基准)09821709付息,基本利差1.00% 进出口银行200亿元三年期固息金融债110310付息,票面利率4.24% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周四援引权威人士称,多部门正加紧拟定针对企业年金和商业养老保险的税收 优惠政策,可能采取税收递延型方案,争取在年内出台.具体试点城市尚在研究中,在上海落地可 能性最大.[ID:nSB1636864] --中证报记者获悉,《住房公积金管理条例》修订有望在明年6月前完成,主要目标之一是调 整住房公积金用途和功能,其中涉及调整投资渠道.专家认为,考虑到住房公积金的庞大规模和 流动性需要,债市很可能成为其主要投向. --国家统计局6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 冉莹/刘昕; 审校 边竞