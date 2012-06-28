《汇市简讯》欧元/美元暂时在1.2500附近遭遇卖单阻挡

投行观点：法国巴黎银行将巴西淡水河谷目标价从6.3美元上调至8.4美元
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* 交易商表示,中长期投资大户从1.2475开始大量买入欧元/美元
* 向上遇到1.2500附近大笔卖盘的阻挡
* 1.2535上方列有停止单,1.2550附近则有卖单和停止单杂陈
--编译 郑茵;审校 龚芳
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。