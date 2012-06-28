《中国金融分析》逆回购"出山"化解燃眉之急,但降存准仍为治本之策

* 公开市场本周净投放1,980亿元

* 两次逆回购操作逾千亿,缓解半年末燃眉之急

* 逆回购仅能发挥短期效用

* 若7月初资金未有缓解迹象,或再次触发降准

作者 边竞

路透上海6月28日电---中国央行公开市场本周两次逆回购操作如及时雨,缓解了半年末银行间市场的燃眉之急.不过未来两周内逆回购就将到期,资金面因此依旧存在变数,再次下调存准率的时间窗口或正逐步打开.

业内人士认为,在经济疲势未改的情况下,需要宽松的资金环境提供支持.但外汇占款增速下滑趋势仍在延续,仅凭短期工具难以令流动性保持宽裕,降存准仍为治本之策.

央行本周公开市场共净投放1,980亿元人民币,为连续第四周净投放,并在逾六周后首次进行逆回购操作.其中今日进行了300亿元14天期逆回购,中标利率4.15%;周二招标的950亿元14天期逆回购,中标利率4.20%.央行此前一次进行公开逆回购操作是在5月10日,为240亿元七天期逆回购,中标利率3.30%.

"降准和逆回购本身不排斥的,因为逆回购期限比较短,做为央行来说,降准有它的时间表,是按照时间表推进的,"南京银行金融市场部研究员张兰称.

她并表示,相较于降准,逆回购操作更多地着眼于短期的资金面变化,如果出现阶段性的资金紧张,央行就会通过短期的七天或14天逆回购来熨平市场的波动.

中国5月外汇占款小幅增加234亿元,扭转了上月的下降态势,但净增量维持低位显示资金仍面临外流压力,加之当月财政存款继续大增,两者合计致资金面缩水逾2,400亿元,延续了上月的失血局面.[ID:nSB1618442]

招商银行金融市场部分析师刘俊郁则谈到,今日再次进行逆回购操作稍有些意外,因为"昨天回购利率都开始往下走了."

有市场人士透露,今日的逆回购央行事先并未向多数一级交易商询问需求,或仅为面向少数机构进行的操作.

**关注7月5日时点**

虽然本周的逆回购操作很快产生效果,但在逆回购到期后,是否会再次对流动性形成冲击仍存不确定性,机构因此对7月初资金面能否明显转好心存谨慎,而7月5日例行调整存款准备金将是一个重要时点,当时的资金状况或将决定存准率是否下调.

刘俊郁就指出,如果7月5日后资金还是比较紧,那就说明这次的流动性紧缺不是阶段性的,央行就有可能选择进一步降准.

张兰亦认为,"今年降准已经在央行的计划当中了,只要外汇占款和实体经济不出现大反转的话,一定是按照既有计划逐步推进的,下一次的降准时间应该是在7月底至8月末."

而回顾今年的两次降准,时点都选择在逆回购操作后,张兰认为,对于降准,央行事先会有时间表,但中间还会有一些影响因素,比如说如果在两次逆回购过后,资金面仍不宽松,就不排除提前调降存准率的可能性.

央行今年分别在2月24日和5月18日两次调降存准率各0.5个百分点,其中第二次降准的公告在央行公开市场进行逆回购操作后的第三天后即宣布.

央行上周公开市场共净投放550亿元,为连续第三周净投放.央票继续停发,仍仅进行了正回购操作.91天正回购中标利率为3.05%,与前周持平;28天正回购利率为2.75%亦与前周持平.此前两周,央行公开市场分别净投放20亿元和360亿元.[ID:nSB1624204]

今年以来,央行公开市场央票一直停发,正回购成为操作主角,偶尔也进行逆回购.央行曾于5月7日-5月11日当周内,在公开市场轮番进行过正/逆回购操作.[ID:nSB1537434]

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 950

(周四) 300

央票到期 30

正回购到期 700

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净投放 1,980(完)

--审校 乔艳红

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