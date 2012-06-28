特写：日本“模具化”招聘阻挡企业创新

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京6月25日电---每年4月，日本大量应届毕业生都在同一天到各企业报到，所有人都是标准的西装革履，准备成为雇主单位的忠实员工。

在日本全国，各公司按照延续数十年的传统选聘并培养新人，这一传统强调忠诚、勤奋和服从，而不是专家们认为日本企业为遏制下滑而亟需的创造性思维。

日本企业负责人常被指责未能跟上行动迅速的外国竞争对手的步伐。但他们中大部分人是日本这一聘用体系的产物，且没有任何迹象表明这一体系会很快改变。

在日本每年一度的时长五个月的集中招聘期内，接受路透跟踪调查的23岁学生Erina Seki称：“公司会评估你的性格，判断你是否合适。”

“在一家保险公司，他们说我不合适，因为我太乐于表达自己的观点，”Seki称。Seki是东京立教大学会计专业大四学生，最终在一家职介公司找到工作。

“我觉得，公司想招的完美符合其企业文化的人选。”

日本学生称，和世界其他地方看重处理意外情况和寻找解决问题新方案的能力不同，日本雇主的首要考虑是，新员工能否很好的融入集体以及与他人相处。

他们表示，在面试中可能接受多达十几轮的面试，而相似的问题被一遍又一遍地问到。

结果是什么？是肩负改变格局重任的外来者都难以撼动现状的顽固企业文化。

掌舵索尼(6758.T)六年、在公司接连亏损后离职的威尔士人斯金格（Howard Stringer），以及被解职的奥林巴斯CEO英国人伍德福德（Michael Woodford），都是在这一企业文化中败下阵来的例证。

他们二人都被公司内部资深人士取代。

从日本名震一时的电子产业到汽车制造巨头，强力领导人和冒险者的匮乏，被视为造成日本企业当前困境的主要原因，而眼下的招聘和培训体系似乎无法培育出这些人。

几乎每家日本大型企业都参与每年一度的大规模集中招聘活动，这种活动可追溯到战后日本经济奇迹，当时熟练工人短缺，公司开始大量招聘毕业生，用数月时间培训他们，并保证能使他们终身拥有某份工作，从而使他们对公司忠诚。

这种终身工作的保证已不复存在，而集中招聘活动延续了下来。

今年日本毕业生有38.1万人，但对于每10个人来说只有9个工作机会，丰田汽车(7203.T)和野村证券(9716.T)等热门公司的职位更为紧俏，找工作的竞争异常激烈。

每年12月初，大公司开始发出低级职位的招聘启事，次年4月开始向大四学生发放录取通知。在这期间，一般而言一名学生会发出多达100多份应聘简历，参加数十场招聘会以及20-30家企业的多轮面试。

庆应义塾大学（Keio University）法律专业应届毕业生Yuki Yamamoto称：“最多的时候，我一天参加2-3场招聘会，几乎没时间上课。”

“1月是学校的考试期，但招聘会不管这些，仍然进行。有些学生甚至放弃考试。”

尽管对有工作经验人士的招聘日益增多，但在日本绝大多数大型公司，要想跻身高管阶层，离开校门便加入公司者仍然有很大优势。

办公室设备制造商理光(Ricoh)(7752.T)的人力资源主管Takashi Shinohara认为这种状况有必要改变，但也表示要看到彻底的变革将很困难。

他说：“公司招聘和学生找工作同时进行，这一体系非常坚固。”

日本电子商务企业乐天（Rakuten）以英语为主要工作语言，该公司从中国招聘大量工科毕业生。乐天在这一体系的基础上做了修正，但并未完全将其抛弃。

招聘留学海外的日本人，也是为企业带来多样性的一种方式。然而，因为担心会错过大规模招聘活动，日本学生不情愿离开本国，自2004年以来，日本海外留学生数量一直在减少。

专家警告称，对于招聘外国人的日本企业来说，如果试图将他们放入旧式的论资排辈体系以及预先设好的职业轨道，将无法成功地为企业带来多样性和新思想。

但眼下的迹象表明，即使是像乐天这样更有活力的新型日本企业，也未准备好放手。

乐天称，公司希望员工积极主动且具有“冒险精神”，但是要在公司创始人兼CEO三木谷浩史（Hiroshi Mikitani）的《成功的五个观念》框架内进行。（完）