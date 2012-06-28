《全球主要国家债券发行预告》--6月28日-7月5日

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透6月28日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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6/28 0120 日本 三个月期贴现国库券
6/28 意大利 17.5-25亿欧元 票息4.75%,2017年6月1日到期的BTP债券
6/28 意大利 20-30亿欧元 票息5.5%,2022年9月1日到期的BTP债券
6/28 1700 美国 七年期公债
6/29 英国 标售国库券
7/2 1530 美国 13周和26周期国库券
7/3 0130 日本 10年期政府公债
7/3 英国 17.5亿英镑 票息4.75%,2030年到期的公债
7/3 1530 美国 四周期国库券
7/3 加拿大 62亿加元 2012年10月11日到期的98天期国库券
7/3 加拿大 24亿加元 2013年1月4日到期的183天期国库券
7/3 加拿大 24亿加元 2013年7月4日到期的364天期国库券
7/4 英国 45亿英镑 票息1.0%,2017年到期的公债
7/4 0600 德国 40亿欧元 票息0.5%,2017年4月7日到期的五年期联邦债券
7/5 法国 长期政府债券(OAT)
7/5 西班牙 政府公债
7/5 0120 日本 三个月期贴现国库券
7/5 0130 日本 流动性供给标售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 吴云凌
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
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