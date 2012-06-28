《愤怒的小鸟》进中国与盗版方合作

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海6月26日电---《愤怒的小鸟》出品方Rovio公司首席营销官韦斯特巴卡（Peter Vesterbacka）今年春天来中国时，看到遍地都是《愤怒的小鸟》的盗版产品，但他对此非常高兴。

韦斯特巴卡在接受采访时称：“我意识到，中国这种情况对我们极为有利。看到这些仿制品，你就知道，市场需求很大。”

数十年来，知识产权问题一直困扰全球品牌，并引发中国与美国等国的摩擦，韦斯特巴卡乐观的态度表明，Rovio进军中国市场方式很特别。

许多公司聘请大量律师打击盗版，而Rovio却采取一种综合的解决方法：对部分盗版使用法律武器打击，但也与部分盗版者合作，寻求其建议。

香港孖士打律师行（Mayer Brown）合伙人Kenny Wong称：“这绝非传统方式。”

Rovio于2009年底推出游戏《愤怒的小鸟》，目前下载量已突破10亿次，其中来自中国的下载为1.4亿次，仅次于美国。下月起，Rovio将在中国开设多个零售店和愤怒的小鸟主题公园。

Rovio中国区总经理Paul Chen称，公司担心其知识产权遭侵犯，也对一些盗版进行打击，尤其是有害的盗版，但更倾向于与盗版方合作，甚至会在该应用上提供一些免费广告空间。

奥睿（Orrick）知识产权律师王祥（音）认为，这是一种成功的模式。在中国，制鞋商、集成电路芯片商和地板商等都通过合作解决了盗版问题。（完）