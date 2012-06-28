《国际主要央行公开市场操作一览》--6月28日

路透上海6月28日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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6/27 买入公债 19.80 02/15/2036-05/15/2042

6/26 买入公债 46.54 08/15/2020-05/15/2022

6/25 卖出公债 -83.66 03/15/2014-10/31/2014

6/22 买入公债 18.29 02/15/2036-05/15/2042

6/21 买入公债 47.81 06/30/2018-05/15/2020

《本周主要新闻》

--美联储(FED)高官就是否需要采取更多激进举措刺激经济增长看法不一,表明会否推出另一轮宽松政策仍不确定.芝加哥联储总裁埃文斯表示,在失业率高企和通胀较低之际,他对美联储的胆怯感到困惑.埃文斯是极力提倡进一步宽松货币政策的美联储官员之一.但其同僚亚特兰大联储总裁洛克哈特则称,唯有在经济出现恶化或欧债危机失控的时候,美联储才需进一步行动.[ID:nSB1637254]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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6/27 91天期反向交易 262.95 --

七天期反向交易 25.60亿美元 0.66%(固定利率)

6/26 七天期反向交易 1,803.78 1.00%(固定利率)

七天期定期存款 -2,105.00 0.26%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)执委普雷特表示,没什么能阻止央行进一步降息.这更加巩固ECB可能最快下周行动,以对抗暗淡经济成长前景并帮助解决欧债危机的臆测.在普雷特发表谈话之前,他的同僚科尔上周称,下调利率是选项之一,而且可能会在7月5日的ECB会议上讨论.[ID:nSB1637324]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 43,370

上周三 41,790

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当期变化 +1,580

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行审议委员石田浩二表示,在决定7月是否再度采取行动之前,希望仔细考察相关数据直至最后一刻,他称,不能仅仅因为现有数据显示经济复苏处于正轨,就排除7月放松政策的可能.[ID:nSB1624446]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行公布,第二季理监事会议决议维持利率不变.符合市场预期,且为去年9月来第四度维持重贴现率在1.875%的三年多来高位.[ID:nST0466744]

--台湾央行周三公布,当日共发行2,517.8亿台币存单,相较存单到期金额2,619亿,存单发行余额减少101.2亿.[ID:nST0469186]

--台湾央行周二公布,当日共发行772亿台币存单,相较存单到期金额50.5亿,存单发行余额增加721.5亿.[ID:nST0468566]

--台湾央行周一公布,当日共发行2,829.3亿台币存单,相较存单到期金额2,888.3亿,存单发行余额减少59亿.[ID:nST0467912](完)

--整理 李宏薇; 审校 边竞/冉莹

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]