《综述》美联储高官就是否需采取更多举措刺激经济增长意见分歧

* 埃文斯再度呼吁实施更多宽松政策

* 洛克哈特称,还未到采取更强力行动的时候

* 埃文斯表示,数据已暗示美联储需要采取更多行动

* 洛克哈特指出,美联储是否采取更多措施要依形势而定

路透芝加哥6月27日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)高官就是否需要采取更多激进举措刺激经济增长看法不一,表明会否推出另一轮宽松政策仍不确定.

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示,在失业率高企和通胀较低之际,他对美联储的胆怯感到困惑.埃文斯是极力提倡进一步宽松货币政策的美联储官员之一.

但其同僚亚特兰大联储银行总裁洛克哈特则称,唯有在经济出现恶化或欧债危机失控的时候,美联储才需进一步行动.

洛克哈特在接受Nightly Business Report采访时表示,"我认为还未到采取更强力行动的时候."

洛克哈特表示,延长卖短买长(扭转操作,twist operation)操作以拉低较长期利率的最新行动,可维持帮助疲弱经济复苏的合适力度.洛克哈特今年在美联储的决策小组中具有投票权.

洛克哈特说,欧洲问题越演越烈、美国经济成长突然放慢、裁员大增、或者通缩循环风险等因素,都可能促使美联储采取更多行动,包括又一轮构债计画.

"如果情况必要,可以提供更多刺激措施,"他说.

这位亚特兰大联储总裁的立场,在美联储成员看法中属于中间派.其他官员有的不愿扩大联储支持温和复苏的做法,但也有像埃文斯这样认为迫切需要出台大胆措施的.

"如果你看看我们的预测...实在难以理解为何美联储在低通胀前景下,仍不愿意采取更多行动,"埃文斯在芝加哥对记者说.

有鉴于8.2%的失业率是个"让人完全无法容忍"的水平,而通胀也料将放缓,埃文斯表示,美联储应该更加扩大已经明显宽松的做法.他说,延长扭转操作总比没有好,不过料仅能推低10年期美债收益率约0.1个百分点.

尽管美联储1月曾表示将采取"均衡方式"来实现目标,但埃文斯周三建议美联储在追求提高就业率的过程中应允许一定程度的通胀.

"我认为我们根本没有澄清'均衡方式'的含义,"埃文斯称,他描述经济接近停滞并面临着欧洲及其他地区带来的风险,不时作出愁苦表情.

"我认为均衡方式意味着愿意冒着通胀增加的风险采取宽松政策--目前通胀低于我们的目标水平,可以冒着通胀较目标水平高一些的风险,"他表示."多少呢?多少呢?这是个不错的问题.我们没有提供很多关于这方面的线索."

美联储上周重申将在至少2014年底之前保持利率在低位,不过这种将政策与时间表相连的作法实际上并未得到任何美联储官员全心全意的支持.

就埃文斯而言,他表示美联储需要就该指导进行更多澄清,并重申他认为联储应承诺将低利率维持到失业率降至7%以下,或通胀率有可能升破3%.

他表示,还应该进一步明确,通胀率相对央行2%目标的偏离程度达到多大时,才需要拉响警报.

不过埃文斯暗示,美联储负责沟通的部门最近没有对目前做法进行额外调整的打算.他亦是该部门的成员.

上周美联储对包括欧洲主权债务危机在内的"经济前景严重下行风险"提出警告,似乎是希望欧洲决策者能有机会在美国进一步采取量化宽松之前稳定欧元区局势.

美联储主席贝南克亦表示,他正在观察就业数据是否改善,然后才会考虑进行新一轮购债行动.(完)