〔中国新债〕国开行下周二将第二轮招标五期总额不超过300亿元固息债

路透上海6月28日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(7月3日)招标发行共五期,总额不超过300亿元人民币固息金融债,期限包含一年、三年、五年、七年和10年.而各期限品种发行金额则不超过60亿元.

刊登在中国债券信息网的公告称,本次招标后,国开行将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.

公告还指出,债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%,10年期为0.15%;各品种均无兑付手续费.

该期债为国开行今年第28期至32期金融债.具体条款如下:

第28-32期

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发行总量 各期均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 7月3日

一至五年:9:30-10:30

七至10年:9:30-11:10

招标方式 七年:多种利率(美国式)招标方式

其余:单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 7月9日

起息日 7月9日

分销期 7月4日-7月9日

上市日 一年:7月11日;

三年、五年、七年和10年:7月13日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

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