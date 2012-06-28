《欧洲央行焦点》ECB为下调利率铺路,但降息实质效果可能有限

* 执委普雷特的谈话清楚预示很快将降息

* 存款利率也可能调降

* 效果可能有限,部分人士认为降息可能损及货币市场

记者 Sarah Marsh/Sakari Suoninen 编译 田建华/王冠中

路透柏林/法兰克福6月27日电---欧洲央行(ECB)执委普雷特周三表示,没什么能阻止央行进一步降息.这更加巩固ECB可能最快下周行动,以对抗暗淡经济成长前景并帮助解决欧债危机的臆测.

在普雷特发表谈话之前,他的同僚科尔上周称,下调利率是选项之一,而且可能会在7月5日的ECB会议上讨论.

"没有规定说利率不能低于1%,"普雷特接受德国金融时报采访时称,"若能保证中期内物价稳定,则(下调利率)就有理据"

路透调查访问71位分析师,有48位认为欧洲央行下周将下调利率,多数预计下调25个基点至0.75%.

而在仅仅三周前,ECB总裁德拉吉还称,由于市场功能不彰,下调利率效果有限.分析师一直怀疑央行会将利率下调至纪录低点1.0%之下,直到最近这种看法才有所改观.

现在越来越清楚的是,这样的忧虑也不会阻碍欧洲央行.

"这是他们在为降息暖身的另一个讯号,"丹麦丹斯克银行经济分析师Anders Moller Lumhortz说,他预期再融资利率将在7月调降25个基点至0.75%,并维持在低点很长一段时间.

"这是央行将采取更多行动来支持经济的讯号,"Lumhortz说.

普雷特本身则对过度期待降息提出警告,指出"降息总是会带来冲击,即使是程度有限."

最重要的影响就是银行向央行融资的利率会立即下降,包括在两回合长期再融资操作中取得的1.02兆(万亿)欧元三年期资金.

上述三年期融资目前的年利息为102亿欧元,若降息0.25个百分点,则利息将会减少25亿欧元.西班牙、意大利和法国银行业在该操作中拿到的金额最高.

没有迹象显示央行会听从西班牙等国关于恢复央行买债计画来推低欧元区借贷成本的呼吁.

**效益受质疑**

周三公布的物价数据给予欧洲央行降息的空间.欧元区最大经济体德国的6月通胀率降至1.7%,低于5月的1.9%,受油价下滑之助.

"数据使得央行下周会议采取行动的可能性更加升高,"Berenberg的经济分析师Christian Schulz说.

德拉吉近来表示,他没看到欧元区内有任何通胀压力的迹象.

然而,欧洲央行也不认为低利率可以解决欧元区的问题.央行管理委员会成员柏尼齐(Josef Bonnici)周二表示,降息对欧元区经济的影响有限.

"利率已经非常低了,因此更低的利率影响有限,"身为马耳他央行总裁的柏尼齐向路透表示.

另外两名管理委员会成员--奥地利央行总裁诺沃特尼和斯洛伐克央行总裁的马库赫则表示,他们预见存款利率降至零.欧洲央行管理委员会由六名执委和17个成员国央行总裁所组成.

"外界担心这会更突显出欧洲央行政策选项耗尽,"法国兴业银行的分析师James Nixon在谈及降息时称.

"我担心的是这实际上可能会打击信心,而不是带来正面效果--欧洲央行基本上只是在死马当活马医."(完)