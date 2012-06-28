〔表格〕6月23日止当周外资在日本股市买超504亿日圆

路透东京6月28日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周为连续第二周买超日本股票.

外资上周买超504亿日圆(6.34亿美元)的日本股票,之前一周为买超588亿日圆,而在此之前曾连续八周卖超.

外资连续四周买超日本债券后,转而买超约3,139亿日圆.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

6月17-23日 +50.4 -313.9 +424.0

6月10-16日 +58.8 +476.8r -1,149.2

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

6月17-23日 +18.2 +869.7 +8.1

6月10-16日 +41.3r +73.0r +19.4(完)

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