〔表格〕6月23日止当周外资在日本股市买超504亿日圆

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透东京6月28日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周为连续第二周买超日本股票.
外资上周买超504亿日圆(6.34亿美元)的日本股票,之前一周为买超588亿日圆,而在此之前曾连续八周卖超.
外资连续四周买超日本债券后,转而买超约3,139亿日圆.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
6月17-23日 +50.4 -313.9 +424.0
6月10-16日 +58.8 +476.8r -1,149.2
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
6月17-23日 +18.2 +869.7 +8.1
6月10-16日 +41.3r +73.0r +19.4(完)
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--编译 王翔琼;审校 吴云凌
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
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