〔美国个股〕谷歌高科技数码眼镜即将从实验室走向市场

路透旧金山6月27日电---谷歌(GOOG.O)预计将在不到两年内推出电子眼镜的消费者版本.该产品能够处理实时图像、音频和进行运算任务.不过谷歌还未给这款"智能"眼镜标上价格.

谷歌共同创办人布林表示,谷歌眼镜(Google Glass)向消费者出售的价格将"大幅"低于卖给美国软件开发人员的1,500美元;该公司将于明年初向软件开发人员发货.

布林周三在旧金山的谷歌年度开发者大会上演示了这款眼镜.这是该产品4月首次公布以来,这一未来高科技最为深入的公众展示.

谷歌眼镜的左侧镶有一片邮票大小的电子显示屏,可以录像、收发电子邮件和消息,并从网络接收信息.

谷歌高管表示,这款眼镜的重量要比部分太阳镜轻,内置有无线网络芯片,基本上容纳了所有常规智能手机的科技成份.

谷歌眼镜的电池也要小于智能手机电池.谷歌正在致力于将待机时间延长到一天.

布林称预计谷歌眼镜开发者版本推出后,消费者也将在不到一年内可以买到.

布林表示,谷歌仍在对这款眼镜进行多方面的实验,包括在屏幕上指示方向和语音播报信息.

他表示,没有任何关于该产品广告营销的计划.(完)