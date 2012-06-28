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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 10:35 BJT

《汇市简讯》美元/马币向3.1900水准回升

0217GMT

* 美元/马币(林吉特)向3.1900回升,因本地和海外账户买需强劲

* Felda新股发行的未中签资金退还,与本地资金一道对美元/马币构成良好支撑

* 美元/马币最新报3.1890-3.1900,交投区间为3.1860-3.1895

--编译 郑茵;审校 孙茉莉

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