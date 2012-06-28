〔中国新债〕汉口银行下周二发行至多50亿元小微企业债,分三年和五年

路透上海6月28日电---中国地方性商业银行--汉口银行股份有限公司周四公告称,将于下周二(7月3日)簿记建档发行不超过50亿元人民币金融债,分为三年及五年期两个品种.募集资金将专门用于发放小微企业贷款.

刊登在中国债券信息网的公告显示,三年期品种发行不超过30亿元,五年期不超过20亿元.两个品种之间设全额回拨,发行人与主承销商将根据本期债券簿记建档情况,确定各品种的最终比例与发行规模.

公告并称,该期债采取固定利率形式,单利按年度计息,不计复利.发行期限为7月3日-7月5日,7月5日为缴款截止日并开始计息,其清偿顺序等同于商业银行一般负债,先于商业银行长期次级债务、股权资本.

该期债的主承销商为长江证券(000783.SZ).据联合资信评估有限公司评定,发行主体信用级别为AA级,本期债券信用级别AA级.

中国财政部和工信部联合发布"中小企业发展专项资金管理办法",明确专项资金扶持重点向小型微型企业以及中西部地区倾斜.其中,每个项目无偿资助额度或贷款贴息额度一般不超200万元人民币.[ID:nSB1607482]

银监会于去年10月末发布支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的通知,明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整后存贷比"时,可在分子项中予以扣除.[ID:nSB1173830](完)