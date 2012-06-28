〔美国个股〕华尔街分析师对Facebook的初始评级好坏不一

路透旧金山6月27日电---Facebook(FB.O)在与华尔街建立关系方面也许遇到了麻烦.

协助Facebook首次公开发行(IPO)的各大银行周三正式给予该股初始评级,但同时就Facebook商业模式的不确定性、利润压力、以及转型至移动技术的难度发出警告.

17家发布研究报告的券商中,只有8家推荐投资者购买Facebook股票,其中包括摩根士丹利、高盛、摩根大通--Facebook上市的三大主承销商.有8家券商给出"中性"评级,有1家给出"卖出"评级.

不少券商给予Facebook股票"中性"或相等评级值得大家注意,因为华尔街的研究分析师素来喜欢给出"买入"评级,尤其在风头正劲的互联网行业,据汤森路透Starmine的数据显示,"买入"评级与"持有"评级的比例接近2:1.

"这说明这个商业模式的好坏,这家公司的基本面,还有它的估值都的确存在问题,"Solaris资产管理公司的投资组合经理Tim Ghriskey说."我们现在不会买入,这点很肯定."

Facebook股价周三在Nasdaq市场收低2.6%,报32.23美元,远低于发行价38美元.

40天的缄默期过去后,参与安排Facebook上市的那些银行发布的研究报告代表的是华尔街对Facebook的主流评估.Facebook是第一家上市市值超过1,000亿美元的美国企业.

银行按规定要求参与上市安排的职员不与推荐股票的分析师接触,以避免利益冲突.

券商给出的Facebook平均目标股价为37.64美元,但区间跨度很大,介于25-45美元.

摩根士丹利设定的Facebook目标股价在38美元,投资评级为"表现超越同业".该行表示,对于Facebook计划如何从越来越多通过智能手机和平板电脑登陆Facebook网站的用户身上赚钱,还不是很明确.

"卖出"的投资评级在股票研究中不多见,而研究报告与上市公司高层的接触是一大关键.

Facebook发行价相当于2011年每股净利的100倍,最近其股价相当于盈利预估的约65倍.而谷歌(GOOG.O)最近的市盈率(本益比,P/E)约为13倍.

很多分析师希望Facebook庞大的用户群能在长期内帮助公司获得很高的互联网广告市场份额.

BMO Capital Markets的分析师Daniel Salmon给予Facebook的初始评级为"表现逊于大盘",目标股价设在25美元,比当前股价低出近25%.

Salmon是周三唯一给予Facebook负面评级的分析师,他表示,他们对Facebook当前估值的主要担心之处在与用户增长在放缓.他估计,Facebook明年和后年的用户年增率分别为22%和16%,远低于以往水平.

摩根士丹利的分析师Scott Devitt表示,他预计Facebook在未来几个季度和未来数年,让移动业务实现盈利是个挑战.Devitt在Facebook上市的几天前曾告知重要客户其下调对Facebook的营收预估.他预计Facebook 2012年营收将增长31%,远低于2011年的增长率88%.

据汤森路透Starmine的分析师绩效排名资料,摩根士丹利的Devitt、BMO的Salmon、以及摩根大通和高盛的两位主要分析师这四位追踪Facebook的分析师的选股口碑属于中等.(完)