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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 11:01 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆受风险因素主导,技术面出现利多信号

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* 由于隔夜股市和大宗商品走强,澳元/日圆攀升进入云区范围

* 出口商美元/日圆卖盘迎合了美国对澳元的需求,结果澳元/日圆在亚洲市场几无变动

* 本地股市部分回吐早盘涨幅,标普股指期货下跌0.1%

* 日线动量指标利多,慢速随机指标出现新的多头交叉

* 澳元/日圆最近未能守在云区范围内,收在79.69上方很关键

--编译 郑茵;审校 张涛

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