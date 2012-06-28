〔希腊金融〕选举结果安抚储户,流失存款逐渐重回希腊银行业

路透雅典6月27日电---银行业者周三表示,受希腊6月17日议会选举结果安抚,数以百万计欧元正逐渐流回希腊银行业,不过这还只是选举前外流存款中的一小部分.

业者表示,选举结束后立即出现的存款回流速度已经放缓,但在保守派领导组成政府,降低了希腊至少中短期内退出欧元区的机率后,存款回流还在继续.

自由派经济学家史托纳拉斯(Yannis Stournaras)周二被任命为希腊新财政部长.他在接受任命前的新书发表会上表示,选举后的资金回流总额达20亿欧元(25亿美元).

这仍远低于希腊民众在选前取出的存款规模.据银行业人士称,当时每天从希腊主要银行流出的资金规模高达8亿欧元.取出的存款大部分被放在家里或保险箱中.

一家希腊大银行的员工表示,"流入规模不大,但每天都有.现在每天大约有2,000万欧元回流."

从2009年末债务危机爆发开始到2012年4月,希腊银行业共损失了约30%的存款基础,或720亿欧元,外流速度在政局急剧动荡时加快.(完)