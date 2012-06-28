〔金属产业〕中国铜用户本周实货买盘消退,因预计价格会续跌--交易商

路透香港6月27日电---交易商周三表示,中国铜用户本周的实货买盘已消退,因其寄望于夏季需求淡季来临之际,金属价格会自当前水准进一步下跌.

这有违于外界预期.人们此前认为,当前低价将激励终端用户补充库存,从而给伦敦金属交易所(LME)期铜价格些许支撑.

"这两天几乎没有人希望买入实货铜...更多终端用户和交易商预计价格将进一步下跌,"一家大型中资贸易公司的交易商表示.

上海期铜SCFcv1周三跌至每吨53,420元人民币的两周低位,4月末以来已累计下跌约8%,同期LME期铜CMCU3跌幅近13%.

交易商表示,价格料将进一步下滑,因夏季管材生产商的铜需求通常会下滑,且由于很多发达国家处于休假季,出口订单的交付也会减少.

上述交易商称,中国经济增长放缓和铜供应的增加,也令价格承压.

过去两周,上海保税仓库的铜库存并未减少太多,因有长期船货继续抵达.

交易商估计,目前上海铜库存为55-60万吨,两周前料为58-60万吨.

尽管套利形势改善,进口商依然不愿下新订单,因上海保税库存高企,使得获取本地库存更为容易.

交易商称,套利形势改善,反而促使此前进口铜用于融资目的投资者将保税铜库存移入国内市场,从而增加了供应,并使国内价格承压.

交易商表示,保税铜价格较LME现货价每吨升水约70-80美元,高于6月初的40-50美元.(完)