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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 11:14 BJT

《汇市简讯》印度若采取行动,卢比有望摆脱困境

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* 印度总理辛格指出,税收和保险等领域存在问题

* 辛格号召放下悲观主义情绪,促进经济恢复增长

* 若在口号之后有行动出台,印度卢比或有希望脱困

* 这是政府重拾公信力的最后机会,否则卢比有可能大幅下滑

* 若让投资者失望,可能触发股市资金大举外逃

--编译 郑茵;审校 张涛

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