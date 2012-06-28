〔路透调查〕欧洲央行下周料降息至0.75%,并出台紧急措施安抚市场

路透伦敦6月27日电---周三公布的路透调查显示,欧洲央行(ECB)下周料降息至纪录新低,并且可能很快出台更多紧急措施来安抚金融市场.

这项在周四欧盟峰会前进行的调查还显示,欧洲各国领导人料向欧元区银行联盟或财政联盟的目标迈出第一步,即便只是一些笼统含糊的形式.

不过几乎没有人预计此次峰会会带来直接帮助,推动欧元区经济摆脱当前的困境,多数分析师称经济窘境将迫使欧洲央行下周将利率从1.0%调降至0.75%.

71位分析师中目前有48位预计欧洲央行下周四会减息,其中多数认为会降至0.75%,并维持该水准至少到2014年.

"即便金融市场的动荡没有加剧,温和降息也是可取之举,"Berenberg Bank资深分析师Christian Schulz说道.

受访55位分析师中的21位认为,欧洲领导人将为欧元区银行联盟和财政联盟制定出大纲,另17人预期只会为银行联盟制定一项计划.

由于区内大国之间的意见明显分歧,特别是德国反对发行欧元区共同债券,因此10位受访者称该会议不会有任何结果.

"建立银行联盟似乎有更大的前进空间,而迈向财政联盟的努力则可能遭致更强烈的反对,"Investec分析师Victoria Clarke称.(完)