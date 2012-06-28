韩国已公布经济指标--2012/6/28

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9%-@-r +0.3%-@-r 7月25日 --
消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +2.5% +2.5% 7月 1日 +2.5%
工业生产(m/m) 4月 +0.9% -3.1% 6月28日 +0.2%
失业率 5月 3.2%-@ 3.4%-@ 7月10日 --
贸易收支(亿美元) 5月 顺差23-r 顺差21-r 7月 1日 -- (完)
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 艾茂林
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路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。