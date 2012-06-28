独家：外交官称俄罗斯支持安南的叙利亚联合政府计划

(本文由路透中文网编译)

路透联合国6月27日电---外交官们周三表示，俄罗斯和其他大国告知安南，他们支持成立叙利亚联合内阁的计划。联合内阁将包括政府和反对派成员，但会剔除那些可能破坏联合内阁的人。

外交官匿名对路透表示，周六安理会五个常任理事国和中东大国将在日内瓦开会讨论叙利亚问题，安南的政治过渡建议将是主要议题之一。

一名外交官称，安南的建议总结下来就是：只有当各方对未来和平道路持有共同意见，叙利亚冲突才会停止。“安南明确表示，达成不可逆的、在规定时间框架内步骤清晰的解决方案至关重要。”

“这些步骤包括成立联合过渡政府，为过渡创建中立的支持，”该外交官表示。

“联合过渡政府可能包括现政府成员、反对派和其他人士，但是需要剔除那些可能危害过渡可信度或影响调和与稳定前景的人。”

这名外交官指出，剔除某些人明显针对的是叙利亚总统阿萨德，尽管安南并未明确表示阿萨德不能在联合政府中任职。这将使俄罗斯能坚持允许阿萨德继续掌权。

“俄罗斯暗示安南，他们接受他的过渡计划，”这名外交官说道。几名西方国家外交官确认了该说法，并称安理会五个常任理事国都支持该计划。（完）