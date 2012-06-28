〔路透调查〕中国6月官方制造业PMI料跌破分水岭至49.8,经济底部或更漫长

* 公布项: 中国6月官方制造业PMI

* 公布时间: 7月1日(周日) 约9:00

* 路透预估中值: 49.8

预估区间: 49.0-51.0 (13家受访机构)

* 历史数据: 5月--50.4 4月--53.3 3月--53.1 2月--51

重点关注:

接受路透调查的13位分析师预计,中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI预计将自上月的今年新低再度下滑至七个月新低49.8.并为今年首度跌破荣枯分水岭.分析师的悲观预测显示经济底部或更漫长.

4月和5月宏观经济数据连续惨淡,二季度经济再度回落成为不争事实.且欧美市场难见起色,全球通缩的担忧升温.中国温和版刺激政策的效果短期尚未显现,二季度或将成为最惨的季度,国内生产总值(GDP)增速或将低至7.5%附近.

申银万国证券首席宏观分析师李慧勇称,6月呈现通胀加速下行,经济底部徘徊的格局.在外围不景气,内需增长乏力的背景下,预计政策力度以及原有政策的实施力度会进一步加大.

中国国家工业和信息化部总工程师朱宏任周二表示,预计中国经济上半年增长速度保持在7.5%以上,不过经济下行压力加大,防止增速趋势性下滑刻不容缓.[ID:nSB1635376]

当前市场上及官方经济学家普遍认为二季度会是中国经济的底部,三季度开始,随着刺激政策显效,欧美情形好转,国内经济会见缓慢回升.唯回升速度难言惊喜.

"目前经济正处于年内探底回升的'U形底部'.只是第三季度的回升幅度,也会是相当温和的,而不会是向2009年那样的迅速拉升."兴业银行首席经济学家鲁政委称.

汇丰6月中国制造业PMI初值创七个月新低,新出口订单更是坠入逾三年低谷,显示当前经济形势内疲外困,需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势.[ID:nSB1623852]

* 市场影响:

虽然汇丰PMI自去年11月以来,一直位于荣枯分手岭下方,但官方PMI已经连续六个月位于50以上,令投资者对中国经济,特别是大型企业经营景气怀有期待.

若6月制造业PMI继续下滑,甚至跌破50,将加剧市场对经济增长的担忧,并进一步强化对政策宽松的预期.

若数字高于预期,或将重燃经济走出底部的信心,刺激近期疲弱的沪综指.SSEC反弹,并且拉动大宗商品市场和商品货币上涨.

中国央行今年以来已经两度下调金融机构存款准备金率,并一次降息,同时宣布利率市场化,被视为引导银行多放贷的精准调控.

以下是各机构给出的6月官方PMI预估详情:

华融证券 49.0

野村证券 49.2

中金公司 49.5

ING金融市场 49.5

申银万国 49.5

花旗 49.6

国开证券 49.8

中信建投 50.0

兴业银行 50.0

美银美林 50.2

华宝信托 50.2

渣打 50.5

澳新银行 51.0 (完)